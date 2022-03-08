سفير إيطاليا: الجزائر ستبقى مورد الغاز الرئيسي لبلدنا


Publié le Mardi 08 Mars 2022 - 06:19قراءة: 0 د, 31 ث
      
وكالات - قال سفير إيطاليا بالجزائر جيوفاني بولييزي، يوم الاثنين، إن الجزائر ستبقى المورد الأساسي لإيطاليا بالغاز بغض النظر عن تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

...

وأوضح السفير خلال فعالية تنصيب لجنة الصداقة الجزائرية الإيطالية بالبرلمان الجزائري، أن "الجزائر ستبقى المورد الرئيسي والاستراتيجي لبلده"، مؤكدا أن "الجزائر شريك مهم لإيطاليا في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وستحافظ على هذه المكانة مهما كانت الظروف".

يذكر أن سفير روسيا في الجزائر، إيغور بيلياييف، قال إن العلاقات الجزائرية الروسية لن تتأثر بأي زيادة محتملة في ضخ الغاز الجزائري نحو أوروبا.
..


وأوضح في حديثه مع صحيفة "ليكسبريسيون" الجزائرية الصادرة بالفرنسية، أن بلاده تنظر إلى زيادة ضخ الغاز الجزائري نحو القارة الأوروبية كـ"مسألة تجارية بحتة".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242326



  2.65% (272813 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 08 مارس 2022 | 5 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:48 18:22 15:48 12:37 06:41 05:15
Babnet
Babnet14°Babnet% 81:الرطــوبة
تونــسBabnet
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-814°-715°-521°-821°-10
  • Avoirs en devises
    23344,9

  • (7 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,2414 DT        1$ =2,95524 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 mars)   982,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   