سفير إيطاليا: الجزائر ستبقى مورد الغاز الرئيسي لبلدنا

وكالات -

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وأوضح السفير خلال فعالية تنصيب لجنة الصداقة الجزائرية الإيطالية بالبرلمان الجزائري، أن "الجزائر ستبقى المورد الرئيسي والاستراتيجي لبلده"، مؤكدا أن "الجزائر شريك مهم لإيطاليا في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وستحافظ على هذه المكانة مهما كانت الظروف".يذكر أن سفير روسيا في الجزائر، إيغور بيلياييف، قال إن العلاقات الجزائرية الروسية لن تتأثر بأي زيادة محتملة في ضخ الغاز الجزائري نحو أوروبا.وأوضح في حديثه مع صحيفة "ليكسبريسيون" الجزائرية الصادرة بالفرنسية، أن بلاده تنظر إلى زيادة ضخ الغاز الجزائري نحو القارة الأوروبية كـ"مسألة تجارية بحتة".