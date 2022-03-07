العقوبات الغربية على روسيا أكدت لنا أننا نعيش في تونس تحت وقع عقوبات أشد منها

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كريم السليتيأستغرب حقيقةً مما يسميه الغرب عقوبات على روسيا ، لأننا حرفيًا في تونس نعيش تلك "العقوبات " منذ أمدٍ بعيد.دَعْنَا أولًا نستعرض ما يسميه الغرب "عقوبات " على روسيا ونقارنها بواقعنا في تونس، ثم نستخلص العِبرة من ذلك أو نذرف العَبرة على واقعنا .الغرب قطع خدمات master card و visa عن المواطنين الروس ونحن ممنوعون من استخدام هذه البطاقات والخدمات خارج تونسالغرب منع روسيا من التجارة الالكترونية، ونحن في تونس لا نستطيع الشراء عبر الانترنت من الخارج.الغرب منع عن روسيا خدمات ال paypal ونحن لا نستمتع بهذه الخدمات بطبيعة الحال.الغرب جعل من الروبل عملة لا قيمة لها خارج روسيا، أما نحن فالدينار التونسي غير قابل للصرف ولا يساوي شيئًا في الخارجالغرب ضيَّق على الروس امكانية استخدام العملات الرقمية، ونحن في تونس نُجرم استعمالها وتداولها.الغرب فرض على مواطني روسيا التأشيرات ونحن لا نسافر الا بتأشيرة.المواطن الروسي ليس بإمكانه بعد اليوم فتح حساب Netflix, أما نحن في تونس فهذه الخدمة غير متوفرة أصلاالروس أصبحوا بسبب العقوبات غير قادرين على شراء تطبيقات من متجر Google play أو App Store ، ونحن كذلك في تونس ليس بمقدورنا شراء هذه التطبيقات.ليس هذا فقط، فلدينا عقوبات أشد من تلك المسلطة على روسيافعلى سبيل المثال فإن الغرب إلى حد الآن، لم يتجرء على ترحيل المواطنين الروس عنوة دون رضاهم ، بينما يتم ترحيل مواطنينا التونسيين عُنوة ودون رضاهم من فرنسا وايطاليا.في المُحصلة وبهذه المقارنة البسيطة نخْلُصُ إلى استنتاج هام وهو أننا نعيش في تونس تحت وطأة عقوبات شديدة دون أن نغزو أحداالمؤلم في هذه العقوبات (الواقعة علينا دون أن ندركها) أن أغلبها من صُنعِ أيدينا، ومن بنات أفكار وقرارات جهابذة الإدارة والسياسة في تونس.وإذا كان الغرب سيرفع العقوبات عن روسيا بمجرد انتهاء الحرب فمن ذا الذي سيرفع عنا العقوبات التي عاقبنا بها أنفسنا ؟!* كاتب وباحث تونسي