تفاعل كبير في مواقع التواصل مع زيارة النجمة أنجلينا جولي إلى اليمن


Publié le Lundi 07 Mars 2022 - 13:05قراءة: 0 د, 14 ث
      
بعد وصولها إلى اليمن، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع زيارة سفيرة النوايا الحسنة لمفوضية شؤون اللاجئين أنجلينا جولي للبلاد.

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وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور للممثلة العالمية أنجلينا جولي خلال جولتها وتجولها ولقائها بالأهالي في عدن، مع عبارات ترحيب وشكر ومحبة مشيدة بأعمال أنجلينا الإنسانية.



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