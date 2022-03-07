تفاعل كبير في مواقع التواصل مع زيارة النجمة أنجلينا جولي إلى اليمن

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وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور للممثلة العالمية أنجلينا جولي خلال جولتها وتجولها ولقائها بالأهالي في عدن، مع عبارات ترحيب وشكر ومحبة مشيدة بأعمال أنجلينا الإنسانية.