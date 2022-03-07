الخارجية الروسية تعرب عن خيبة أملها من تزويد ألمانيا القوات الأوكرانية بالأسلحة


Publié le Lundi 07 Mars 2022 - 08:56قراءة: 0 د, 31 ث
      
وكالات - قال مدير قسم الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، أوليغ تيابكين إن موسكو تشعر بخيبة أمل من قرار ألمانيا تزويد أوكرانيا بالسلاح كما تخشى أن تقع هذه الأسلحة في أيدي الإرهابيين.

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وأضاف تيابكين في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "نشعر بخيبة أمل شديدة لأن الحكومة الألمانية، في انتهاك للتشريعات الوطنية الخاصة بها والقيود القانونية على مستوى الاتحاد الأوروبي، قد انحرفت عن مسارها المتوازن سابقا بشأن هذه المسألة، والذي كان يعود بالأساس، إلى عدة اعتبارات ومن بينها المسؤولية التاريخية أمام دول الاتحاد السوفيتي السابق".

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن موسكو "تشعر بقلق بالغ إزاء حقيقة أن الأسلحة الموردة لأوكرانيا في الوضع الحالي يمكن أن تصبح فريسة سهلة للإرهابيين واللصوص".

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