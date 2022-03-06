بطولة انقلترا - أرسنال يزيد من معاناة واتفورد بفوزه 3-2

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زاد أرسنال من معاناة واتفورد المتعثر بفوزه 3-2 على ملعب فيكاريدج رود يوم الأحد معززا آماله في التأهل لرابطة أبطال أوروبا الموسم المقبل ومبقيا في نفس الوقت مضيفه في منطقة النزول بالبطولة الانقليزية لكرة القدم.ومنح مارتن أوديغارد التقدم لأرسنال في الدقيقة الخامسة إثر تمريرة من بوكايو ساكا بعد تحرك جماعي رائع في الجناح الأيمن قبل أن يسدد اللاعب النرويجي في المرمى من أسفل الحارس بن فوستر.وأدرك كوتشو هرنانديز التعادل لصالح واتفورد بعد ست دقائق لاحقة بتسديدة بهلوانية مثالية لم يحرك لها دفاع أرسنال ساكنا.واستعاد ساكا التقدم لصالح أرسنال بعد مرور ربع ساعة من زمن اللقاء عندما اقتنص الكرة من توم كليفرلي خارج منطقة الجزاء وتبادلها مع القائد ألكسندر لاكازيت قبل أن يسدد في المرمى.وفي بداية الشوط الثاني، أنهى غابرييل مارتنيلي تحركا جيدا من أرسنال بتسديدة في الشباك من خارج منطقة الجزاء ليمنح الفريق اللندني التفوق بفارق هدفين.لكن موسى سيسوكو لاعب واتفورد قلص الفارق للفريق الزائر في الدقيقة 86 بعدما تسلل من خلف الدفاع وسدد في الشباك من أسفل الحارس آرون رامسديل.لكن الحظ وقف بجانب أرسنال في الدقائق الأخيرة وخرج بالنقاط الثلاث.وقفز أرسنال إلى المركز الرابع قبل مباراة قمة مانشستر، إذ يملك 48 نقطة من 25 مباراة وتتبقى له مباريات إضافية مقارنة بالفرق التي تحيط به في الجدول. وبقي واتفورد في المركز 19 ولديه 19 نقطة.