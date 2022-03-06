الرابطة الثانية - نتائج مباريات الجولة التاسعة للمجموعتين الاولى والثانية


Publié le Dimanche 06 Mars 2022 - 16:53قراءة: 0 د, 45 ث
      
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة التاسعة للمجموعتين الاولى والثانية ضمن منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي اقيمت يوم الاحد

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الاحد 6 مارس 2022
المجموعة الاولى
ملعب 2 مارس بصفاقس
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الملعب الصفاقسي القلعة الرياضية 2-1
ملعب رادس
النجم الرادسي - النادي البنبلي صفر-1
ملعب الشاذلي زويتن
الملعب التونسي - اولمبيك مدنين 1-صفر

الترتيب ن ل
1-الملعب التونسي 20 9
2-القلعة الرياضية 12 9
-- النادي البنبلي 12 9
4-الملعب الصفاقسي 11 9
-- النجم الرادسي 11 9
6-اولمبيك مدنين 7 9

المجموعة الثانية
ملعب حومة السوق جربة
جمعية جربة - كوكب منزل النور 1-صفر
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - شبيبة القيروان 2-1
ملعب الطيب بن عمار بالعمران
الاولمبي للنقل - امل جربة 1-1

الترتيب ن ل
1-جمعية جربة 17 9
2-شبيبة القيروان 16 9
3-جندوبة الرياضية 13 9
-- امل جربة 13 9
5-كوكب منزل النور 8 9
6-الاولمبي للنقل 7 9

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