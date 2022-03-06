كندا توصي مواطنيها بمغادرة روسيا


Publié le Dimanche 06 Mars 2022 - 07:30قراءة: 0 د, 17 ث
      
وكالات - أوصت كندا رعاياها إلى تجنب السفر إلى روسيا، داعية الكنديين على الأراضي الروسية إلى مغادرتها.

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وأوصت الخارجية الكندية "بتجنب السفر إلى روسيا بسبب آثار النزاع المسلح مع أوكرانيا، بما في ذلك التوافر المحدود للخطوط الجوية والقيود المفروضة على المعاملات المالية".

وكتبت: "إذا كنتم في روسيا، فيجب عليكم المغادرة في الوقت الذي لا تزال فيه هذه الإمكانية متاحة".
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