كندا توصي مواطنيها بمغادرة روسيا

وكالات -

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وأوصت الخارجية الكندية "بتجنب السفر إلى روسيا بسبب آثار النزاع المسلح مع أوكرانيا، بما في ذلك التوافر المحدود للخطوط الجوية والقيود المفروضة على المعاملات المالية".وكتبت: "إذا كنتم في روسيا، فيجب عليكم المغادرة في الوقت الذي لا تزال فيه هذه الإمكانية متاحة".