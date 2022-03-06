الغزو الروسي: إيطاليا تستولي على فيلاد فخمة ويخوت لأثرياء روس تفوق قيمتها 150 مليون دولار


Publié le Dimanche 06 Mars 2022 - 06:13قراءة: 0 د, 32 ث
      
وكالات - أفادت أنباء بأن الشرطة الإيطالية استولت على ممتلكات بقيمة 156 مليون دولار من ثروة بعض أكبر أثرياء روسيا "الأوليغارك" وتشمل فيلا فخمة ويخوت لأربعة من كبار الشخصيات الروسية.

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والأشخاص الأربعة جميعهم شملتهم العقوبات الاقتصادية التي فرضت مؤخرا.

وقال مصدر في الشرطة إن الممتلكات المصادرة من بينها فيلا أليشر عثمانوف في جزيرة سردينيا الواقعة على البحر المتوسط، وفيلا على بحر كومو يمتلكها المذيع التلفزيوني البارز المؤيد لبوتين، فلاديمير سولوفييف.
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وكان سولوفييف قد اكتسب سمعة سيئة بسبب تصريحاته الصاخبة ضد الانحطاط الغربي وأوكرانيا وحقوق مجتمع الميم.

كما استحوذت الشرطة الإيطالية على يختين آخرين تعود ملكية أحدهما إلى أغنى رجل في روسيا، أليكسي مورداشوف، والثاني لغينادي تيمشينكو، الصديق القديم للرئيس بوتين.

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