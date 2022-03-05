السفارة الجزائرية بكييف تعلق عملها

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وأوضحت السفارة أن قرار التعليق جاء "نظرا للظروف الأمنية التي تشهدها أوكرانيا"، داعية الجزائريين إلى التواصل معها ومع السفارات الجزائرية في بولندا، والمجر، ورومانيا.يذكر أن طائرة إجلاء وصلت مساء الخميس إلى الجزائر قادمة من العاصمة الرومانية بوخارست، وعلى متنها 76 جزائريا.