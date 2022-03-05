السفارة الجزائرية بكييف تعلق عملها


Publié le Samedi 05 Mars 2022 - 20:46قراءة: 0 د, 16 ث
      
أعلنت السفارة الجزائرية بالعاصمة الأوكرانية كييف تعليق جميع خدماته اعتبارا من اليوم السبت.

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وأوضحت السفارة أن قرار التعليق جاء "نظرا للظروف الأمنية التي تشهدها أوكرانيا"، داعية الجزائريين إلى التواصل معها ومع السفارات الجزائرية في بولندا، والمجر، ورومانيا.

يذكر أن طائرة إجلاء وصلت مساء الخميس إلى الجزائر قادمة من العاصمة الرومانية بوخارست، وعلى متنها 76 جزائريا.

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