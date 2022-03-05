الغزو الروسي لأوكرانيا: من هم الأجانب المتطوعون للقتال مع كييف؟

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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن نحو 16 ألف مقاتل أجنبي في طريقهم للقدوم إلى أوكرانيا لمواجهة القوات الروسية، مضيفا أن بعض هؤلاء المقاتلين قد وصلوا بالفعل.وكانت كييف قد أعلنت عن تشكيل "لواء دولي" من المتطوعين الأجانب للمساعدة في القتال ضد الجيش الروسي مع بداية غزوه لأوكرانيا قبل نحو أسبوع.فمن هم هؤلاء المقاتلون؟ وما موقف دولهم من مشاركتهم في الحرب؟تقرير فيديو البي بي سي