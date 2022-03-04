بعد "فيسبوك".. روسيا تعلن بدء حجب "تويتر"


Publié le Vendredi 04 Mars 2022 - 21:28قراءة: 0 د, 20 ث
      
وكالات - أعلنت الخدمة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام بدء حجب موقع "تويتر"، بعد أن أعلنت في وقت سابق حظر الوصول لموقع "فيسبوك".

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وكانت موسكو أعلنت قبل أسبوع عن "تقييد الوصول" و"إبطاء" تشغيل "فيسبوك" بعد تقييده وظائف حسابات وسائل إعلام روسية.

ووفقا للهيئة الناظمة الروسية، فإن هذه القيود "تنتهك المبادئ الأساسية للإعلام الحر ووصول المستخدمين الروس دون عائق إلى وسائل الإعلام الروسية على منصات الإنترنت الأجنبية".

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