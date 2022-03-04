لماذا تستقبل أوكرانيا الكثير من الطلاب الهنود والعرب والأفارقة؟

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ما سر اختيار أوكرانيا؟

هل سيتمكنون من إنهاء دراستهم؟

تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في هجرة ضخمة للمدنيين، بما في ذلك الطلاب الدوليون من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. وبحسب بيانات حكومية صدرت في عام 2020، استقبلت أوكرانيا 76 ألف طالب أجنبي.وشكل الطلاب الأفارقة ربع عدد هؤلاء الطلاب، وجاء العدد الأكبر من نيجيريا والمغرب ومصر.وبصورة فارقة يحل الطلاب الهنود في المركز الأول بما يتجاوز العشرين ألف. ويدرس الطلاب الطب والهندسة وإدارة الأعمال ووجودهم يشكل جزءاً هاماً من اقتصاد البلاد.ولكن، بينما تشن روسيا أكبر غزو في أراض أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية غادر الآلاف منهم أوكرانيا، ولا يزال المئات عالقين وهناك العديد ممن لا يعلم مصير دراسته.لوقت طويل كانت أوكرانيا وجهة جاذبة للطلاب الأجانب، وهو ما يمكن رصده منذ العهد السوفيتي حين كان هناك استثمار كبير في التعليم العالي ومحاولات متعمدة من أجل استقطاب الطلاب من الدول الأفريقية حديثة الاستقلال.والآن، ينظر للجامعات الأوكرانية على أنها بوابة الدخول إلى سوق العمل الأوروبي، فهي تقدم برامج أكاديمية بسعر مناسب وتأشيرة سهلة الاستخراج، بالإضافة إلى إمكانية الإقامة الدائمة.ويقول باتريك إيسوغونوم، الذي يعمل في منظمة تساعد الطلاب من غرب أفريقيا الراغبين في الدراسة بأوكرانيا: "تحظى الشهادات الأكاديمية الأوكرانية باعتراف واسع، وتوفر تعليما رفيع المستوى".وأضاف: "العديد من الطلاب يرغبون في دراسة الطب في أوكرانيا نظرا لما توفره الدولة من مستوى جيد للتجهيزات الطبية".يقول ديسموند شينازا، وهو طالب نيجيري كان يعيش في مدينة دنيبرو، إنه أعجب بإجراءات الالتحاق السهلة ومستوى المعيشة الرخيص مقارنة بدول أوروبية أخرى.والتحق شينازا بجامعة المالية والجمارك منذ أقل من ثلاثة أشهر، والتي تُدرس العديد من المواد باللغة الإنجليزية،ولكن شينازا - الذي يبلغ 30 عاما - تعلم اللغة الأوكرانية قبل أن يلتحق بدراسة العلاقات الدولية.ويتابع الطالب النيجيري، الذي تحدث من أحد الملاجىء في بولندا: "كنت أعمل حدادا في بلدي واحتجت للدارسة لأحقق بعض الأشياء".بعد استثمار الكثير من الأموال في التعليم في أوكرانيا، قال العديد من الطلاب ، إنهم ممزقون بين العودة إلى الوطن، أو الإقامة في أوروبا لإكمال دراستهم.وكانت جيسيكا أوراكبو، طالبة الطب في السنة السادسة في جامعة تيرنوبل الطبية الوطنية، على بعد أربعة أشهر من التخرج عندما غزت القوات الروسية.وقالت وهي في طريقها إلى العاصمة المجرية بودابست: "أنا عالقة الآن ولا يمكنني المضي قدمًا في تعليمي لأن جامعتي لديها جميع المستندات الخاصة بي".وتابعت جيسكا: "ليس لدي وقت للبدء من جديد، وأريد فقط الحصول على درجتي العلمية، ربما يمكنني إنهاء الماجستير في مكان آخر".ويحصل الطلاب الأجانب في أوكرانيا، على إقامة مؤقتة طوال مدة دراستهم، لكن هذا لا يمتد إلى الدول المجاورة.المصدر: بي بي سي