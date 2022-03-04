أوكرانيا تنشر على صفحة سفارتها الرسمية في الجزائر إعلانا للقتال ضد روسيا وتسحبه بعد احتجاج رسمي


Publié le Vendredi 04 Mars 2022 - 16:37قراءة: 0 د, 23 ث
      
وكالات - قال موقع "TSA" الجزائري الإخباري إن السفارة الأوكرانية لدى الجزائر سحبت منشوراً من صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، كانت قد دعت فيه الأجانب "للانضمام إلى القتال ضد روسيا".

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وعقب احتجاج رسمي تقدمت به وزارة الخارجية الجزائرية تم سحب الإعلان.

ونقل الموقع عن مصدر رسمي جزائري قوله إن المنشور انتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية.
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كما أشارت أنباء إلى أن السفارة الأوكرانية لدى السنغال، نشرت الإعلان ذاته، مما حدا بوزارة الخارجية السنغالية إلى استدعاء السفير الأوكراني في داكا.



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