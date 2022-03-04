أوكرانيا تنشر على صفحة سفارتها الرسمية في الجزائر إعلانا للقتال ضد روسيا وتسحبه بعد احتجاج رسمي

وكالات -

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قال موقع "TSA" الجزائري الإخباري إن السفارة الأوكرانية لدى الجزائر سحبت منشوراً من صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، كانت قد دعت فيه الأجانب "للانضمام إلى القتال ضد روسيا".وعقب احتجاج رسمي تقدمت به وزارة الخارجية الجزائرية تم سحب الإعلان.ونقل الموقع عن مصدر رسمي جزائري قوله إن المنشور انتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية.كما أشارت أنباء إلى أن السفارة الأوكرانية لدى السنغال، نشرت الإعلان ذاته، مما حدا بوزارة الخارجية السنغالية إلى استدعاء السفير الأوكراني في داكا.