فتحي باشاغا وعبد الحميد دبيبة يتمسكان بالسلطة في ليبيا ومستشارة الأمم المتحدة تسعى لتشكيل لجنة مشتركة لحل الخلاف

وكالات -

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دعت مستشارة الأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز اليوم الجمعة الفصائل المتناحرة للالتقاء في محاولة لحل الترتيبات الدستورية في البلاد.وطلبت المستشارة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس "لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية.وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من أداء فتحي باشاغا اليمين الدستورية رئيس وزراء جديدا رشحه البرلمان في شرق ليبيا، على الرغم من أن رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد دبيبة في طرابلس والمعترف به دوليا، قد رفض تسليم السلطة قبل الانتخابات.وانهارت العملية السياسية في ليبيا في ديسمبر/ كانون الأول 2021 ، نتيجة عدم إجراء الانتخابات المقررة، إذ طرحت الفصائل والكيانات السياسية الأساسية خططا متعارضة لمسار المضي قدما ودعمت حكومتين متنافستين.وقد شككت الفصائل الليبية المتناحرة في شرعية كافة الكيانات السياسية بما في ذلك البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وحكومة باشاغا وكذلك حكومة الدبيبة التي تشكَلت قبل عام من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة.