إعلامي مصري ينفي تورط ممثلة تونسية في سرقة الفنانة يسرى في مهرجان الجونة

نفى الإعلامي المصري مصطفى الكيلاني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" ما أعلنه المخرج مهدي الهميلي حول تورط ممثلة تونسية في سرقة مجوهرات فنانة مصرية في مهرجان الجونة.
وقال الإعلامي المصري " انه بحسب علاقاته في الوسط الفني المصري الحادثة غير صحيحة وما تردد عن تعرض الممثلة يسرى للسرقة كذب لان يسرى لم تكن في نفس الفندق الذي تواجد فيه الممثلون التونسيون".
وكان المخرج التونسي مهدي الهميلي لمّح في برنامج الدوامة على تورط الممثلة التونسية سارة الحناشي // من دون تسميتها// في سرقة مجوهرات بمهرجان الجونة....
الفيديو ابتداءا من الدقيقة 8
وقال الإعلامي المصري " انه بحسب علاقاته في الوسط الفني المصري الحادثة غير صحيحة وما تردد عن تعرض الممثلة يسرى للسرقة كذب لان يسرى لم تكن في نفس الفندق الذي تواجد فيه الممثلون التونسيون".
وكان المخرج التونسي مهدي الهميلي لمّح في برنامج الدوامة على تورط الممثلة التونسية سارة الحناشي // من دون تسميتها// في سرقة مجوهرات بمهرجان الجونة....
الفيديو ابتداءا من الدقيقة 8
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