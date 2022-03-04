إعلامي مصري ينفي تورط ممثلة تونسية في سرقة الفنانة يسرى في مهرجان الجونة


Publié le Vendredi 04 Mars 2022 - 08:06قراءة: 0 د, 33 ث
      
نفى الإعلامي المصري مصطفى الكيلاني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" ما أعلنه المخرج مهدي الهميلي حول تورط ممثلة تونسية في سرقة مجوهرات فنانة مصرية في مهرجان الجونة.

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وقال الإعلامي المصري " انه بحسب علاقاته في الوسط الفني المصري الحادثة غير صحيحة وما تردد عن تعرض الممثلة يسرى للسرقة كذب لان يسرى لم تكن في نفس الفندق الذي تواجد فيه الممثلون التونسيون".


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وكان المخرج التونسي مهدي الهميلي لمّح في برنامج الدوامة على تورط الممثلة التونسية سارة الحناشي // من دون تسميتها// في سرقة مجوهرات بمهرجان الجونة....

الفيديو ابتداءا من الدقيقة 8





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