بايدن يبحث مع زيلينسكي آخر مستجدات الأوضاع في أوكرانيا

وكالات -

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وقال المسؤول الكبير طالبا عدم ذكر اسمه إن بايدن "تحدث لتوّه مع زيلينسكي" بشأن هذه المحطة الأكبر على الإطلاق في أوروبا قاطبة.إلى ذلك ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع الرئيس الأمريكي فلاديمير زيلينسكي هاتفيا وبحثا آخر مستجدات الأحداث.وكان جهاز الطوارئ الأوكراني قد أعلن أن حريقا اندلع في ساحة المحطة النووية في زابوروجيا، وأن أحد مولدات الطاقة في المحطة توقف عن العمل، دون أن يتم تسجيل ارتفاع تسرب إشعاعي.