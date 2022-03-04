سعر الألمونيوم يصعد إلى رقم قياسي جديد

وكالات -

. ..

وكان سعر الألمونيوم قد تجاوز صبيحة يوم الخميس 3 مارس الحد الأقصى التاريخي وارتفع أثناء التداولات في بورصة لندن إلى ما فوق 3600 دولار للطن، وزاد هذا الارتفاع بعد الظهر وبلغ 3643 دولارا للطن، فيما كان الرقم القياسي السابق قد سجل يوم 2 مارس.