ألفة حامدي: عبير موسي التزغريط أكثر مالكسكسي


Publié le Jeudi 03 Mars 2022 - 21:09قراءة: 0 د, 32 ث
      
عكست الخميس 3 مارس، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي الهجوم على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وقالت ألفة الحامدي في حوار عبر أمواج إذاعة ifm " عبير موسي التزغريط أكثر من الكسكسي وماعندهاش حتى برنامج اقتصادي لتونس"، مضيفة " عبير موسي تعمل في السياسة على أساس العرك مع أطراف أخرى".
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وتابعت ألفة الحامدي" عندما لم تعد النهضة في الحكم أصبحت عبير موسي تبحث عن طرف أخر لمهاجمته".
واستدركت ألفة الحامدي" لوكان لعبير موسي برنامج اقتصادي لناقشتها فيه وإنما برامجها العرك والصياح والعياط".
وكانت عبير موسي قد اتهمت حزب الجمهورية الثالثة بقيادة ألفة الحامدي بوقوف أطراف أجنبية وراءها.
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