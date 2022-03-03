"مرسيدس بنز" توقف صادراتها إلى روسيا


Publié le Jeudi 03 Mars 2022 - 06:13قراءة: 0 د, 37 ث
      
وكالات - أعلنت مجموعة "مرسيدس بنز" الألمانية العملاقة في مجال صناعة السيارات، عن وقف صادراتها من السيارات إلى روسيا.

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وقالت المجموعة في بيان الأربعاء، إن "مرسيدس بنز ستعلق حتى إشعار آخر صادرات سيارات الركاب والفانات إلى روسيا وكذلك التصنيع المحلي في روسيا".

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "تويوتا" تعليق توريد سيارات "تويوتا" و"لكزس" إلى روسيا بسبب المشاكل اللوجستية وتعطل سلسلة توريد قطع الغيار.
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كما أعلنت "بي إم دبليو" أنها أوقفت مؤقتا صادراتها إلى روسيا "بسبب الوضع الجيوسياسي الحالي".

بدورها، أنهت "دايملر تراك"، أكبر شركة لتصنيع الشاحنات في العالم، تعاونها مع "كاماز"، الشركة الروسية لتصنيع السيارات والتي تصنع أيضا دبابات.

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الأيام الأخيرة عقوبات اقتصادية ضخمة على موسكو، بهدف شل القطاع المصرفي الروسي وتدمير الروبل لإجبار الكرملين على وقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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