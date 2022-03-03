البنك الدولي يعلق مشاريعه في روسيا وبيلاروس


Publié le Jeudi 03 Mars 2022 - 06:09قراءة: 0 د, 45 ث
      
وكالات - أعلن البنك الدولي أنه علق بمفعول فوري جميع برامجه في روسيا وبيلاروس، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان صدر في مقرها بواشنطن إنه "وفي أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أوقف البنك الدولي كل برامجه في روسيا وبيلاروس بمفعول فوري".

وأضافت المؤسسة المالية "مجموعة البنك الدولي لم توافق على أي قروض أو استثمارات جديدة لروسيا منذ 2014، كما لم تتم الموافقة على إقراض جديد لبيلاروس منذ منتصف عام 2020".
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والثلاثاء، أعلن البنك الدولي أنه سيرصد مساعدات مالية طارئة إلى أوكرانيا قيمتها 3 مليارات دولار، بينها 350 مليون دولار يمكن الإفراج عنها هذا الأسبوع.

وقال البنك في بيان مشترك مع صندوق النقد الدولي: "نجهز حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار في الأشهر المقبلة، تبدأ بدفعة سريعة لا تقل عن 350 مليون دولار، سترفع إلى مجلس الإدارة هذا الأسبوع للموافقة عليها".

وأشار إلى أن "هذه الدفعة السريعة ستليها دفعة بقيمة 200 مليون دولار ستخصص للصحة والتعليم".

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