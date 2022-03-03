واشنطن: فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا يهدد بالحرب مع روسيا


Publié le Jeudi 03 Mars 2022 - 06:05قراءة: 0 د, 45 ث
      
وكالات - صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين بأن فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا من شأنه أن يؤدي إلى الحرب مع روسيا.

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وقال أوستين في تصريح لقناة "إن بي سي" إن "الرئيس بايدن أكد بوضوح أن القوات الأمريكية لن تحارب روسيا في أوكرانيا. وتأمين منطقة حظر الطيران في حال إقامتها سيتطلب مواجهة الطائرات الروسية".

وتابع: "هذا الأمر يهددنا بالحرب مع روسيا".
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كما اعتبر أوستين التصريحات عن استخدام السلاح النووي خطيرة، مؤكدا أنه "يجب تجنب ذلك بأي وسائل. وهذا يوفر المجال لأخطاء كبيرة. ونحن لا نريد أن نرى ذلك".

وأكد الوزير أنه على قناعة بأن واشنطن "قادرة على حماية نفسها وشركائها".

وأشار إلى أن لدى روسيا "قدرات قتالية كبيرة... وأمامها خيارات عدة. وأحد الخيارات التي قد يحققها فلاديمير بوتين هو خيار خفض التصعيد والحل الدبلوماسي. ونحن نأمل بأنه سيختاره".

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعا الدول الغربية لفرض منطقة حظر الطيران فوق أوكرانيا، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في 24 فبراير.

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