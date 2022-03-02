باريس تعلق على قرار الجزائر حظر عمل قناة فرانس 24 على أراضيها

فرانس 24 -

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وقالت الخارجية: "تلقت فرنسا بأسف شديد القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية يوم أمس والذي يقضي بسحب اعتمادات مراسلي قناة 24 في الجزائر"، مشددة على أن "فرنسا تدافع عن حرية التعبير وحرية الصحافة في الجزائر وفي جميع أنحاء العالم".وأكدت أن "حريّة الإعلام حق أساسي يجب حمايته في كل مكان وهو حقّ تحرص عليه فرنسا حرصا شديدا".