باريس تعلق على قرار الجزائر حظر عمل قناة فرانس 24 على أراضيها


Publié le Mercredi 02 Mars 2022 - 18:54قراءة: 0 د, 24 ث
      
فرانس 24 - علقت وزارة الخارجية الفرنسية على قرار سحب اعتمادات مراسلي قناة 24 في الجزائر، مؤكدة أن "حريّة الإعلام حق أساسي يجب حمايته في كل مكان".

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وقالت الخارجية: "تلقت فرنسا بأسف شديد القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية يوم أمس والذي يقضي بسحب اعتمادات مراسلي قناة 24 في الجزائر"، مشددة على أن "فرنسا تدافع عن حرية التعبير وحرية الصحافة في الجزائر وفي جميع أنحاء العالم".

وأكدت أن "حريّة الإعلام حق أساسي يجب حمايته في كل مكان وهو حقّ تحرص عليه فرنسا حرصا شديدا".

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