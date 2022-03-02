فتحي باشاغا رئيس الحكومة المعين في ليبيا يدين الغزو الروسي

وكالات -

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اعتبر رئيس الحكومة المعين من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، الهجوم الروسي على أوكرانيا انتهاكا واضحا للقوانين الدولية ولسيادة دولة ديمقراطية.وأضاف باشاغا، في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على موقع تويتر، أنه يصلي من أجل سلامة المدنيين ووضع حد للصراع.وشدّد وزير الداخلية السابق على أن ليبيا ملتزمة بدعم واستقرار مصادر الطاقة والأمن في البحر الأبيض المتوسط.