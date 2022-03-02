سوسة: وقفة احتجاجية لأعوان الديوانة احتجاجا على تملّص سلطة الاشراف من تعهداتها السابقة

وكالات -

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نفّذ منتسبو النقابة الموحدة لاعوان الديوانة التونسية، اليوم الاربعاء، تحرّكات احتجاجية بكافة مواقع العمل بولاية سوسة على خلفية تملّص سلطة الاشراف من تعهداتها والتزاماتها المضمنة في الاتفاقية المبرمة في مارس 2021، وفق ما أكده عضو المكتب التنفيذي وممثل إقليم الوسط والساحل بالنقابة الموحدة لاعوان الديوانة التونسية احمد البيولي.ولفت المسؤول النقابي، في تصريح لـ"وات"، الى ان التحركات الاحتجاجية لاعوان الديوانة تسبّبت في توقّف كل الأنشطة المرتبطة بالعمل الديواني، لاسيما في ميناء سوسة التجاري ومطار النفيضة الحمامات الدولي، مضيفا ان هذه التحركات الاحتجاجية ستتواصل الى غاية يوم السبت القادم على ان يقتصر عمل وحدات الحرس الديواني على الجانب الأمني فقط.ويطالب أعوان الديوانة، وفق ممثل إقليم الوسط والساحل بالنقابة الموحدة لاعوان الديوانة التونسية، بالخصوص، بتفعيل بنود اتفاق مارس 2021 لاسيما في جانبها المتعلق بتسوية المسار المهني لأعوان الديوانة، وإقرار منحة الخطر وهيكلة الإدارة العامة للديوانة.