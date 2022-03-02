الإمارات تغلق أبوابها أمام الأوكران بعد الغزو الروسي

. ..

علقت دولة الإمارات العربية المتحدة نظامها بدون تأشيرة مع أوكرانيا والذي سمح للمواطنين الأوكرانيين بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 30 يومًا دون الحاجة إلى تأشيرة.تم الإعلان عن الخبر على صفحة الفيسبوك الخاصة بالسفارة الأوكرانية في الإمارات العربية المتحدة في 1 مارس ، بعد ستة أيام فقط من الغزو الروسي لأوكرانيا ووسط تدفق مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين من البلاد.