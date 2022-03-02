الإمارات تغلق أبوابها أمام الأوكران بعد الغزو الروسي


Publié le Mercredi 02 Mars 2022 - 11:51قراءة: 0 د, 18 ث
      
علقت دولة الإمارات العربية المتحدة نظامها بدون تأشيرة مع أوكرانيا والذي سمح للمواطنين الأوكرانيين بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 30 يومًا دون الحاجة إلى تأشيرة.

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تم الإعلان عن الخبر على صفحة الفيسبوك الخاصة بالسفارة الأوكرانية في الإمارات العربية المتحدة في 1 مارس ، بعد ستة أيام فقط من الغزو الروسي لأوكرانيا ووسط تدفق مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين من البلاد.


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