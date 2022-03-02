بوينغ تقطع علاقاتاتها مع روسيا، ونايك تقاطعها

وكالات -

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أعلنت شركة بوينغ، الثلاثاء، أنها ستعلق جميع العمليات الرئيسية في موسكو.ولن تقدم شركة تصنيع الطائرات الأمريكية بعد الآن الدعم الفني أو الصيانة، أو قطع الغيار ، للطائرات الروسية.وأغلقت الشركة، الاثنين، مكتبها في كييف وأوقفت عمليات تدريب الطيارين في موسكو.وقال متحدث باسم الشركة بوينغ "نركز على ضمان سلامة زملائنا في المنطقة".كما انضمت شركة نايك إلى المقاطعة الخاصة لروسياواكتشف المتسوقون عبر الإنترنت في روسيا أن عملاق الملابس والأدوات الرياضية جعل منتجاته غير متاحة للبيع عن طريق الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف.وبذلك تنضمنايك إلى قائمة الشركات العملاقة التي تقاطع روسيا على إثر غزوها لأوكرانيا، أمثال أبل وأمازون.