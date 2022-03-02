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★ نحن شعب لا يستحي

نحن شعب نسهر الليالي في ما لا يعني وننام حتى آخر النهار ، نحن شعب متواكل في اكثره انتهازي يعلق كل خيباته على الحكومات في اقتناع، نحن شعب لا نبادر ولا نغير ولا ننتج الا بإذن الحكومة ( هكذا يُخيل لنا ) ، نحن شعب اهلكته المطلبية والتباكي والتذمر ...نحن شعب نصرف على تعديل ادمغتنا قهاوي وشيشة وحتى موبقات ، نصرف على ادمغة لا تعمل ولا تنتج ولا تبتكر ...نحن شعب زاد على طينه بلة مجاميع الاتحاد والسياسيين والاعلامين فجعلوا منه ( كاراكوزا ) يتحرك بدون عقل ولا راي ولا إدراك ... نحن شعب يسب ويلعن كل شيء الا نفسه المتقاعسة .الانتاج معطل ، التهريب على اشده ، الاضرابات متواترة ، الخدمات صفرية ، السواعد (شادة القهاوي) ، الفلاحة (باركة) ... ونحن نستجدي البنك الدولي والإتحاد الاروبي وكل بنوك ودول الغرب والشرق حتى يعطوننا قروضا ربوية مجحفة يزيدون من خلالها التحكم في الوطن ومقدراته ويفرضون بها علينا شذوذاتهم ،،،نستجدي منهم اموالا ، لواش !؟؟ باش ناكلوا !حقيقي نحن شعب لا يستحي !!!