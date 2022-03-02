بايدن: الزعيم الروسي "سيدفع ثمنا باهظا على المدى الطويل"

وكالات -

. ..

. .

قدم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ملاحظات حول الغزو الروسي كجزء من خطاب حالة الاتحاد.وقال: "قبل ستة أيام، سعى الرئيس فلاديمير بوتين إلى زعزعة أسس العالم الحر، معتقدا أنه يمكن أن يجعله ينحني لأساليبه المهددة". "لكنه أخطأ التقدير بشكل سيئ".ووصف بايدن الشعب الأوكراني بأنه "جدار قوة لم يتخيله أبدا بوتين".وقال: "دعوا كلا منا هنا الليلة في هذه القاعة يرسل إشارة لا لبس فيها إلى أوكرانيا وإلى العالم".وأضاف أن بوتين "هو المسؤول الوحيد" عن الغزو الأوكراني ، ووعد بأن الزعيم الروسي "سيدفع ثمنا باهظا على المدى الطويل".وأضاف أن نظام بوتين مدعوم من قبل القلة والمسؤولين الفاسدين الآخرين "الذين اكتنزوا مليارات الدولارات من هذا النظام العنيف"، متعهدا بالعمل مع الحلفاء الأوروبيين لمصادرة اليخوت والطائرات الروسية وغيرها من الكماليات.وقال: "نحن قادمون من أجل مكاسبكم السيئة".وأشار إلى أن التاريخ أظهر أنه "عندما لا يدفع الطغاة ثمن عدوانهم ، فإنهم يتسببون في مزيد من الفوضى".وأكد أن إدارته تمنع جميع الرحلات الجوية الروسية - التجارية والخاصة - من العمل في المجال الجوي الأمريكي، وأن الحظر سيزيد من عزلة روسيا ويزيد من الضغط على اقتصادها.