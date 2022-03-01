روسيا وأوكرانيا: فصل قائد أوركسترا مدينة ميونخ الألمانية من منصبه لعدم إدانته للغزو

وكالات -

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أعلنت مدينة ميونيخ الألمانية فصل قائد الأوركسترا الروسي الشهير فاليري جيرجيف من منصبه كقائد لأوركسترا المدينة نظرا لعدم إدانته للغزو الروسي لأوكرانيا.وقال عمدة المدينة، ديتر رايتر، إنه لم يعد بإمكان السيد جيرجيف البقاء في منصبه بسبب "دعمه للرئيس بوتين".وفي تطور آخر، قالت السوبرانو الروسية الشهيرة، آنا نيتريبكو إنها ستتوقف عن الأداء حتى إشعار آخر.ودعت نيتريبكو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وإن كانت تعرف من قبل بكونها مؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.