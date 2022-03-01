الجزائر تدشن مسجدا تبرع بتكلفة إنشائه رياض محرز


Publié le Mardi 01 Mars 2022 - 06:21قراءة: 0 د, 28 ث
      
وكالات - دشنت وزارة الأوقاف الجزائرية، أمس الاثنين، مسجد "التقوى"، ببلدية بني سنوس، تبرع بتكلفة بنائه قائد المنتخب الوطني ونجم الكرة الإنجليزية رياض محرز، وفق ما نقلت "الشروق" عن شهود.

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وحضر مراسم التدشين وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، يوسف بلمهدي وعدد من المسؤولين، بالإضافة إلى حليمة محرز، والدة النجم رياض محرز.


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وأوضحت "الشروق" أنه بحسب شهود عيان من أبناء بلدية بني سنوس، فإن "رياض محرز تبرع في تاريخ سابق من حر ماله، لِبناء هذا المسجد، إذ أنه معلوم أن والدي رياض محرز (الراحل أحمد وزوجته حليمة)، من أبناء بلدية بني سنوس بِولاية تلمسان".

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