نيكولا أورلاندو يجري مباحثات في تونس حول تأثير الأزمة الأوكرانية على أمن ليبيا

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التقى نيكولا أورلاندو، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلي ليبيا، يوم الاثنين، في تونس خبراء ومحللين وزارة الخارجية التونسية لإجراء مباحثات حول استقرار ليبيا، وضرورة الدعوة للانتخابات والتأثير المحتمل للأزمة الأوكرانية على أمن ليبيا، حسبما أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية.وعُقد الاجتماع في حضور المدير العام لوزارة الخارجية التونسية للعالم العربي بن صغير وسفير إيطاليا في تونس لورنزو فنارة.وقال أورلاندو، في تغريدة له على موقع التواصل "تويتر"، "لقد أبرزنا تركيزنا المشترك على استقرار ليبيا ووحدتها وضرورة الاستجابة لدعوة ثلاثة ملايين مواطن لإجراء انتخابات،" مضيفا "لقد عبرنا عن قلقنا بشأن الأحداث في أوكرانيا وتأثيرها على أمن ليبيا واستقرارها".يشار إلي أن أورلاندو بدأ جولة بدأها بالمغرب كأول محطة مغاربية في زيارته إلى دول المنطقة، حيث أجري مشاورات حول الملف الليبي مع المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الخارجية المغربية، فؤاد يزوغ، في الرباط.