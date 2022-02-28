تركيا تخطر موسكو بحظر عبور السفن الحربية الروسية البوسفور


Publié le Lundi 28 Février 2022 - 20:30قراءة: 0 د, 16 ث
      
وكالات - أعلنت الحكومة التركية أنها أخطرت روسيا رسميا بأنها قررت منع عبور السفن الحربية الروسية مضيقي البوسفور والدردنيل.

...

وقال وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، إن "تركيا لن تسمح بمرور السفن الحربية عبر المضيق"، محذرا جميع الدول الساحلية وغير الساحلية للبحر الأسود بالأمر.

وأضاف: "نجدد التزامنا بما تنص عليه معاهدة (مونترو) فيما يتعلق بالملاحة البحرية، وسنواصل العمل بذلك".

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