الفيفا واليويفا يقرران ايقاف منتخب واندية روسيا لحين اشعار اخر


Publié le Lundi 28 Février 2022 - 19:05قراءة: 0 د, 18 ث
      
أعلن الاتحادان الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) لكرة القدم في بيان مشترك اليوم الاثنين عن إيقاف منتخب وأندية روسيا من جميع المسابقات لحين إشعار آخر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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وجاء في البيان "تتضامن كرة القدم بشكل تام مع المتضررين في أوكرانيا. و يتمنى رئيسا الاتحادين أن يتحسن الوضع في أوكرانيا بشكل كبير وسريع وأن تكون كرة القدم قوة دافعة للوحدة والسلام مجددا".

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