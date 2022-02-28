الفيفا واليويفا يقرران ايقاف منتخب واندية روسيا لحين اشعار اخر

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أعلن الاتحادان الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) لكرة القدم في بيان مشترك اليوم الاثنين عن إيقاف منتخب وأندية روسيا من جميع المسابقات لحين إشعار آخر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.وجاء في البيان "تتضامن كرة القدم بشكل تام مع المتضررين في أوكرانيا. و يتمنى رئيسا الاتحادين أن يتحسن الوضع في أوكرانيا بشكل كبير وسريع وأن تكون كرة القدم قوة دافعة للوحدة والسلام مجددا".