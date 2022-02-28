الغزو الروسي لأوكرانيا: الأمم المتحدة تقول إن أكثر من 422 ألف شخص فروا من أوكرانيا


Publié le Lundi 28 Février 2022 - 13:05قراءة: 0 د, 32 ث
      
وكالات - كشفت مفوضيةُ الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تلقيها تقارير عن منع أشخاص فارين من الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا من ركوب القطارات التي يمكن أن تحملهم إلى إحدى الدول المجاورة لبلادهم.

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وأفادت متحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تغريدة بأن التقارير التي وردتها بهذا الصدد هي محل دراسة، مشيرة إلى أن 422 ألف شخص حتى الآن قد فروا بالفعل من أوكرانيا إلى إحدى الدولة المجاورة.

وأضافت المتحدثة أن المفوضية "تعتبر هؤلاء الأشخاص الفارين من البلاد لاجئين".
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وتقول هيئة الأمم المتحدة إن الحرب الدائرة في أوكرانيا قد أجبرت أيضا أكثر من 100 ألف شخص على ترك منازلهم ومناطقهم والنزوح إلى مناطق أخرى يعتقدون أنها أكثر أمانا.

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