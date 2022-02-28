الخارجية المصرية تؤكد أن تشبيه إعلامي مصري ليبيا بـ أوكرانيا لا يمثل الموقف الرسمي

وكالات -

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رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ التعليق على بيان الخارجية الليبية، التي استدعت القائم بأعمال السفارة المصرية في طرابلس على خلفية تشبيه ليبيا بأوكرانيا في أحد البرامج المصرية.وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية أن الموقف الرسمي للدولة المصرية يُعبّرُ عنه من خلال البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية، وأن وسائل الإعلام المصرية والأجنبية تعمل في مصر بـ"حرية كاملة" معبرة عن وجهة نظرها إزاء مختلف القضايا.وكان الإعلامي المصري عمرو أديب شبّه أوكرانيا بليبيا المجاورة لمصر. وقال خلال برنامج "الحكاية" الذي يُبّثُ عبر فضائية عربية تَبُثُ من القاهرة، إن أوكرانيا بالنسبة لروسيا تماماً مثل ليبيا بالنسبة لمصر. وهو ما اعتبرته وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية "استخفافاً بالسيادة الليبية".وأكد ألمتحدث باسم الخارجية المصرية أن علاقة مصر بليبيا اتسمت بالحرص على الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، مؤكدا على العلاقات التي تجمع مصر بكافة الأطياف السياسية الليبية، على حد قوله.