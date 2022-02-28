بولسونارو: الأوكرانيون "علقوا آمالهم على ممثل كوميدي"

وكالات -

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في مؤتمر صحفي يوم الأحد، سخر الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جائير بولسونارو من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائلاً إن الشعب وضع آماله في أيدي ممثل كوميدي.ورفض بولسونارو إدانة الغزو الروسي وقال يوم الأحد إن البرازيل ستبقى "محايدة" في الصراع، مضيفا أن البرازيل وروسيا "دولتان شقيقتان عمليًا".وقال بولسونارو: "لن ننحاز إلى أي طرف ، وسنواصل التحلي بالحياد، ونساعد في كل ما هو ممكن".وزعم أنه أجرى أيضًا مناقشة لمدة ساعتين مع بوتين يوم الأحد، لكن وزارة الخارجية البرازيلية أوضحت لاحقًا أنه كان يشير إلى زيارته لموسكو في وقت سابق من هذا الشهر.