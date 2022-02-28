بولسونارو: الأوكرانيون "علقوا آمالهم على ممثل كوميدي"


Publié le Lundi 28 Février 2022 - 09:01 قراءة: 0 د, 27 ث
      
وكالات - في مؤتمر صحفي يوم الأحد، سخر الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جائير بولسونارو من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائلاً إن الشعب وضع آماله في أيدي ممثل كوميدي.

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ورفض بولسونارو إدانة الغزو الروسي وقال يوم الأحد إن البرازيل ستبقى "محايدة" في الصراع، مضيفا أن البرازيل وروسيا "دولتان شقيقتان عمليًا".

وقال بولسونارو: "لن ننحاز إلى أي طرف ، وسنواصل التحلي بالحياد، ونساعد في كل ما هو ممكن".
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وزعم أنه أجرى أيضًا مناقشة لمدة ساعتين مع بوتين يوم الأحد، لكن وزارة الخارجية البرازيلية أوضحت لاحقًا أنه كان يشير إلى زيارته لموسكو في وقت سابق من هذا الشهر.

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