بالفيديو.. شاهد: بوتين يأمر وزير الدفاع بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى

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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، بوضع قوات الردع النووي في تأهب قصوى، بعد اندلاع الحرب على الحدود الروسية - الأوكرانية.تقرير مصور لقناة "الغد"، كشف عن الكلمات التي وجه بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة الروسية.وجاءت كلمات الرئيس الروسي كالآتي: "الزملاء الأعزاء كما ترون، لا تتخذ الدول الأوروبية فقط إجراءات غير ودية، ضد بلدنا في البعد الاقتصادي، أعنى العقوبات غير القانونية، التي يعرفها الجميع جيدا".وتابع الرئيس الروسي:" أيضا كبار المسؤولين في دول حلف الناتو الأساسية يسمحون لأنفسهم باتخاذ تصريحات عدوانية في ما يتعلق ببلدنا لذلك أمرت وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة برضع قوات الردع التابعة للجيش الروسي في حالة تأهب قتالي قصوى".من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، يوم الأحد، إن تحرك الرئيس فلاديمير بوتن لوضع القوات الروسية في حالة تأهب قصوى "أمر خطير وغير مسؤول" يضاف إلى النمط العدواني للزعيم الروسي فيما يتعلق بأوكرانيا.وأضاف "هذا خطاب خطير. هذا سلوك غير مسؤول. وبالطبع عندما تربط هذا الخطاب مع ما يفعلونه على الأرض في أوكرانيا، من شن حرب على دولة مستقلة ذات سيادة والغزو الشامل لها، فهذا يزيد من خطورة الوضع".