طائرة روسية تنتهك الأجواء الكندية

وكالات -

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حلقت طائرة تجارية روسية في المجال الجوي الكندي، على الرغم من الحظر الذي فرضته كندا لمنع أي طائرات روسية من دخول أراضيها.وقالت وزارة النقل الكندية إنها ستراجع سلوك رحلة "إيروفلوت 111" ولن تتردد في اتخاذ إجراءات إنفاذ مناسبة.وكانت الطائرة في طريقها إلى موسكو بعد مغادرتها ميامي، فلوريدا يوم الأحد، وفقًا لموقع فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية.وأغلقت كندا، إلى جانب العديد من الدول الغربية مجالها الجوي أمام روسيا يوم الأحد في خطوة غير مسبوقة تستهدف الضغط على موسكو لوقف غزوها لأوكرانيا.وقالت الولايات المتحدة إنها تدرس أيضًا إجراءً مماثلاً، لكنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد، حسبما صرح مسؤولون أمريكيون.