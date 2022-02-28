الاتحاد الأوروبي يمنع العمليات المرتبطة بإدارة احتياطيات وأصول المركزي الروسي


Publié le Lundi 28 Février 2022 - 06:31 قراءة: 0 د, 43 ث
      
وكالات - قالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، الصادرة اليوم الاثنين إن الاتحاد اتخذ قراره بمنع العمليات المرتبطة بإدارة احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي.

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ووفقا للقرار، سيتم فصل البنوك الروسية عن نظام SWIFT ومنع بث RT وسيتم حظر Sputnik.

وجاء في القرار: "تحظر العمليات المتعلقة بإدارة احتياطيات وكذلك أصول البنك المركزي لروسيا، بما في ذلك المعاملات مع أي كيان قانوني أو هيئة تعمل نيابة عن أو بتوجيه من البنك المركزي لروسيا". لكن "يجوز للسلطات المختصة أن تأذن بالصفقات، بشرط أن تكون ضرورية للغاية لضمان الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي ككل أو لدولة عضو معنية".
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وسمح القرار لسلطات دول الاتحاد الأوروبي بالمعاملات مع البنك المركزي الروسي، إذا كان ذلك "ضروريا للغاية" لضمان الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي أو الدولة المعنية.

ويجب على الدولة العضو إبلاغ الدول الأعضاء الأخرى والمفوضية الأوروبية، على الفور بنيتها منح هذا الإذن.

وتقول الوثيقة، إن القرار يجب أن يدخل حيز التنفيذ في يوم نشره في الجريدة الرسمية.

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