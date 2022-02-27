الاتحاد الأوروبي يدعو السودان لرفض الغزو الروسي


Publié le Dimanche 27 Février 2022 - 16:15 قراءة: 0 د, 33 ث
      
وكالات - حثت دول الاتحاد الأوروبي الحكومة السودانية على عدم دعم روسيا في غزوها للأراضي الأوكرانية.

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وطالب سفراء الاتحاد بعد لقائهم بوزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، الخرطوم بدعوة موسكو لوقف فوري للعدوان على أوكرانيا.

ويأتي ذلك بعد تأكيدات نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان دقلو - حميدتي - أن من حق روسيا الدفاع عن أراضيها ومواطنيها. وأوضح خلال زيارته الي العاصمة الروسية موسكو إن هذا الحق تكفله القوانين الدولية.
..


وعبر عن أمله أن يتوصل الجانبان إلى حل للأزمة بالحوار وليس بالحرب.

وكانت وسائل إعلام روسية قد أكدت أن حميدتي اعترف بسيادة دونستيك ولوهانسك الخاضعتين لسيطرة الموالين لروسيا.

وأصدرت السفارة السودانية في موسكو بيانا نفت فيه هذه التقارير التي وصفتها بالملفقة .

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