الخارجية الجزائرية تنفي خبر تسجيل وفاة بين أفراد جاليتها بأوكرانيا


Publié le Dimanche 27 Février 2022 - 06:27 قراءة: 0 د, 43 ث
      
وكالات - أصدرت الخارجية الجزائرية بيانا لرعاياها المتواجدين في أوكرانيا بخصوص إجلائهم وآخر التطورات، إثر العملية العسكرية الروسية الخاصة، نافية تسجيل أي وفاة بين أفراد الجالية بأوكرانيا.

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وفي بيانها، قالت الخارجية الجزائرية: "في إطار متابعتها المتواصلة لوضعية الجالية الوطنية في أوكرانيا، وأمام تدهور الحالة الأمنية، تشجع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج المواطنين الذين لا يزالون متواجدين بأوكرانيا على التواصل المستمر مع سفارة الجزائر بكييف قصد التنسيق الضروري للتعامل مع تطورات الأوضاع التي تستدعي أقصى درجات الحيطة والحذر".

وأضاف البيان: "بالنسبة للجزائريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا، تهيب الوزارة بضرورة التواصل مع سفارتي الجزائر بالبلدين"، مع إرفاق أرقام الهاتف الخاصة بالسفارتين.
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وتابعت الوزارة في بيانها: "كما تحرص وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج كل الحرص على جمع المعلومات المتعلقة بمواطنينا في أوكرانيا"، مؤكدة أنه "لحد الساعة، لم يتم تسجيل أية حالة وفاة من بين أفراد جاليتنا المقيمة في هذا البلد".



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