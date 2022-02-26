فنلندا.. مبادرة مدنية تطالب البرلمان ببحث انضمام هلسنكي للناتو


Publié le Samedi 26 Février 2022 - 21:15 قراءة: 0 د, 32 ث
      
وكالات - حشدت المبادرة المدنية لانضمام فنلندا إلى الناتو الحد المطلوب من الأصوات بواقع 50 ألف توقيع، وتم رفعها إلى البرلمان لبحث انضمام البلاد إلى حلف الناتو.

...

وحسب موقع kansalaisaloite تتبع المبادرات المدنية على الإنترنت، جمعت المبادرة 50570 توقيعا ويتزايد عدد مؤيديها.

وتنص المبادرة على بحث انضمام فنلندا إلى الناتو بما يعزز من الناحية القانونية التحاق فنلندا بالحلف للدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية.
..


ويرى البعض أن "الالتزامات الدفاعية التي تضمنها المادة 5 من معاهدة الناتو ستعزز إلى حد كبير الثقة في الدفاع الفنلندي وتجعل التدخل العسكري التقني للقوى الأجنبية أكثر كلفة مما هو عليه اليوم".

وتاريخ النظر في المبادرة من قبل البرلمان لم يعرف بعد وتم رفعها في 21 فبراير.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241788



  2.18% (224745 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| X

السبت 26 فيفري 2022 | 25 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:39 18:13 15:42 12:39 06:54 05:28
Babnet
12°
 Babnet17° Babnet % 66 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1014°-711°-714°-614°-6
  • Avoirs en devises
    23642,0

  • (25 fev)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,25426 DT        1$ =2,90702 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 fev)   1019,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   