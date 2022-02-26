فنلندا.. مبادرة مدنية تطالب البرلمان ببحث انضمام هلسنكي للناتو

وكالات -

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حشدت المبادرة المدنية لانضمام فنلندا إلى الناتو الحد المطلوب من الأصوات بواقع 50 ألف توقيع، وتم رفعها إلى البرلمان لبحث انضمام البلاد إلى حلف الناتو.وحسب موقع kansalaisaloite تتبع المبادرات المدنية على الإنترنت، جمعت المبادرة 50570 توقيعا ويتزايد عدد مؤيديها.وتنص المبادرة على بحث انضمام فنلندا إلى الناتو بما يعزز من الناحية القانونية التحاق فنلندا بالحلف للدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية.ويرى البعض أن "الالتزامات الدفاعية التي تضمنها المادة 5 من معاهدة الناتو ستعزز إلى حد كبير الثقة في الدفاع الفنلندي وتجعل التدخل العسكري التقني للقوى الأجنبية أكثر كلفة مما هو عليه اليوم".وتاريخ النظر في المبادرة من قبل البرلمان لم يعرف بعد وتم رفعها في 21 فبراير.