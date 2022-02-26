من «الرئاسة» لـ«الحرب».. هل تتحقق نبوءة الرئيس الأوكراني في مسلسله «خادم الشعب»

يبدو أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي كان ممثلًا قبل الوصول إلى سدة الحكم، قد تنبأ بما يمكن أن يحدث لدولته أوكرانيا، من توليه الحكم ثم اندلاع ما يشبه بالحرب التي تدور الآن، منذ ما يقرب من 8 سنوات، قبل أن يتولى الرئاسة أو تكون هناك بوادر تشير لذلك من الأساس.
«خادم الشعب»، مسلسل كوميدي مثله فولوديمير زيلينسكي، عام 2015، واستمر لـ3 مواسم، وقد ظهر فيه بدور مدرس تاريخ ناقم على نظام الحكم الأوكراني، لا سيما الترف الذي يتمتع به الحكام، الأمر الذي جعله على مدار الأحداث يتحدث بسخط واضح حول الفساد الذي طال البلاد، فيصوره أحد الطلاب فيديو وهو يتحدث هكذا، ويتم تداول هذا الفيدو على نطاق واسع، ثم يلقى تأييد جماهيري واسع من قبل الشعب الساخط أيضا على حكومته في المسلسل.
وتتابع الأحداث ويرشح مدرس التاريخ ذلك نفسه في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، ورغم أنه ليس هناك أي بوادر أمل في حصوله على ذلك المنصب وفقًا للتقارير التي عرضت في المسلسل، إلا أنه يفاجيء الجميع ويحصل على 67% من الأصوات الناخبة، وتتابع الأحداث حتى تصل إلى ذروتها، ويحارب بالفعل الفساد، ولكن ثمة قوى استطاعت أن تسيطر على البلاد وتقسمها، الأمر الذي لم يستطع ذلك الرئيس أن يقاومه وينتصر عليه، فيتحول من رئيس إلى مسجون، ويتم تقسيم الأراضي الأوكرانية، وترجع لنفس النظام القديم التي عاشته في المسلسل.
على الرغم من أن الفيلم كوميديًا، إلا أنه تحققت بعض نبوءاته بالفعل، إذ وصل فولوديمير زيلينسكي، الكاتب والممثل، إلى منصب الرئيس بالفعل، في عام 2019، وأسس من قبلها حزبًا يحمل نفس اسم فيلمه «خادم الشعب» عام 2017.
والآن بالفعل دخلت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية، وظهرت بوادر الحرب بين البلدين، فهل تكتمل نبوءة الرئيس الأوكراني بالفعل وتعود أوكرانيا إلى روسيا، كما هتف بعض الجنود الروس «قادمون لنعيد الاتحاد السوفييتي من جديد»؟
المصدر: الأسبوع
«خادم الشعب»، مسلسل كوميدي مثله فولوديمير زيلينسكي، عام 2015، واستمر لـ3 مواسم، وقد ظهر فيه بدور مدرس تاريخ ناقم على نظام الحكم الأوكراني، لا سيما الترف الذي يتمتع به الحكام، الأمر الذي جعله على مدار الأحداث يتحدث بسخط واضح حول الفساد الذي طال البلاد، فيصوره أحد الطلاب فيديو وهو يتحدث هكذا، ويتم تداول هذا الفيدو على نطاق واسع، ثم يلقى تأييد جماهيري واسع من قبل الشعب الساخط أيضا على حكومته في المسلسل.
وتتابع الأحداث ويرشح مدرس التاريخ ذلك نفسه في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، ورغم أنه ليس هناك أي بوادر أمل في حصوله على ذلك المنصب وفقًا للتقارير التي عرضت في المسلسل، إلا أنه يفاجيء الجميع ويحصل على 67% من الأصوات الناخبة، وتتابع الأحداث حتى تصل إلى ذروتها، ويحارب بالفعل الفساد، ولكن ثمة قوى استطاعت أن تسيطر على البلاد وتقسمها، الأمر الذي لم يستطع ذلك الرئيس أن يقاومه وينتصر عليه، فيتحول من رئيس إلى مسجون، ويتم تقسيم الأراضي الأوكرانية، وترجع لنفس النظام القديم التي عاشته في المسلسل.
على الرغم من أن الفيلم كوميديًا، إلا أنه تحققت بعض نبوءاته بالفعل، إذ وصل فولوديمير زيلينسكي، الكاتب والممثل، إلى منصب الرئيس بالفعل، في عام 2019، وأسس من قبلها حزبًا يحمل نفس اسم فيلمه «خادم الشعب» عام 2017.
والآن بالفعل دخلت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية، وظهرت بوادر الحرب بين البلدين، فهل تكتمل نبوءة الرئيس الأوكراني بالفعل وتعود أوكرانيا إلى روسيا، كما هتف بعض الجنود الروس «قادمون لنعيد الاتحاد السوفييتي من جديد»؟
المصدر: الأسبوع
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