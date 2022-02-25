وسائل إعلام تركية عن أردوغان: حلف الناتو كان يجب أن يتخذ خطوة أكثر حسما في أوكرانيا


Publié le Vendredi 25 Février 2022 - 12:48 قراءة: 0 د, 34 ث
      
وكالات - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "حلف الناتو كان يجب أن يتخذ خطوة أكثر حسما في أوكرانيا".

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وأعرب أردوغان في تصريح عن أسفه لأن "الاتحاد الأوروبي وكذلك جميع العقليات الغربية لم تتخذ موقفا جادا وحازما في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "الغرب لا يزال يقدم النصائح حتى اليوم".

وشدد على أن "بعثاتنا الدبلوماسية تتخذ كافة الإجراءات لضمان سلامة المواطنين الأتراك في أوكرانيا".
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هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية لليوم الثاني، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن فجر يوم أمس الخميس، عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة في جنوب شرق أوكرانيا، وذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 241718

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Vendredi 25 Février 2022 à 12h 55m |           
Si Par Malchance Poutine l'a Entendu...c'est foutu pour les Exportations Turques vers la Russie...

Rappelez vous l'incident en Syrie..quand les Russes ont fait embargo sur les produits de turquie...

Ce Bonhomme n'a pas appris sa lecon !



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