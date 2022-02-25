وسائل إعلام تركية عن أردوغان: حلف الناتو كان يجب أن يتخذ خطوة أكثر حسما في أوكرانيا

وكالات -

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وأعرب أردوغان في تصريح عن أسفه لأن "الاتحاد الأوروبي وكذلك جميع العقليات الغربية لم تتخذ موقفا جادا وحازما في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "الغرب لا يزال يقدم النصائح حتى اليوم".وشدد على أن "بعثاتنا الدبلوماسية تتخذ كافة الإجراءات لضمان سلامة المواطنين الأتراك في أوكرانيا".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية لليوم الثاني، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن فجر يوم أمس الخميس، عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة في جنوب شرق أوكرانيا، وذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي.