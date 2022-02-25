تقريرا عن الحريات في العام 2022.. تونس تتراجع ب7 نقاط ... وتحصل على أعلى النقاط بين الدول العربية

وكالات -

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وقالت المنظمة إنها تقيم وصول الناس إلى الحقوق السياسية والحريات المدنية في 210 دولة وإقليم من خلال تقريرها السنوي "الحرية في العالم"، مشيرة إلى أن الحريات الفردية، التي تتراوح من الحق في التصويت إلى حرية التعبير والمساواة أمام القانون، يمكن أن تتأثر بالجهات الفاعلة الحكومية أو غير الحكومية.وأظهر التقرير الذي نشر اليوم الجمعة، أن مؤشر الحرية في سوريا حصل على نقطة واحدة من أصل 100، -3 للحقوق السياسية، و4 نقاط للحريات المدنية، وهي مصنفة دولة غير حرة. أما تونس فقط حصلت على أعلى النقاط بين الدول العربية ولكنها مصنفة بأنها دولة تتمتع بالحرية بـ"شكل جزئي".وفيما يلي نعرض الدول العربية الواردة في التقرير بحسب النقاط التي حصلت عليها من الأدنى إلى الأعلى:سوريا غير حرة، نقطة واحدة من أصل 100، -3 للحقوق السياسية، 4 للحريات المدنية.السعودية، غير حرة، 7 من أصل 100، نقطة واحدة للحقوق السياسية، 6 للحريات المدنية.ليبيا، غير حرة، 9 من أصل 100، نقطة واحدة للحقوق السياسية، 8 للحريات المدنية.اليمن، غير حر، 9 نقاط من أصل 100، نقطة واحدة للحقوق السياسية، 8 للحريات المدنية.السودان، غير حر، 10 من أصل 100، صفر للحقوق السياسية، 10 للحريات المدنية.البحرين، غير حرة، 12 من أصل 100، 2 للحقوق السياسية، 10 للحريات المدنية.دولة الإمارات العربية المتحدة، غير حرة، 17 من أصل 100، 5 للحقوق السياسية، 12 للحريات المدنية.مصر، غير حرة، 18 من أصل 100، 6 للحقوق السياسية، 12 للحريات المدنية.الضفة الغربية، غير حرة، 23 من أصل 100، 4 للحقوق السياسية، 19 للحريات المدنية.سلطنة عمان، غير حرة، 24 من أصل 100، 6 للحقوق السياسية، 18 للحريات المدنية.قطر، غير حرة، 25 من أصل 100، 7 للحقوق السياسية، 18 للحريات المدنية.العراق، غير حر، 29 من أصل 100، 16 للحقوق السياسية، 13 للحريات المدنية.الجزائر، غير حرة 32 نقطة من أصل 100، 10 للحقوق السياسية، 22 للحريات المدنية.الأردن، غير حر، 33 من أصل 100، 11 للحقوق السياسية، 22 للحريات المدنية.الكويت، حرة بشكل جزئي، 37 من أصل 100، 14 للحقوق السياسية، 23 للحريات المدنية.المغرب حر بشكل جزئي، 37 من أصل 100، 13 للحقوق السياسية، 24 للحريات المدنية.لبنان، حر بشكل جزئي، 42 من أصل 100، 13 للحقوق السياسية، 29 للحريات المدنية.وتعرف "فريدوم هاوس" عن نفسها بأنها "أقدم منظمة أمريكية مكرسة لدعم الديمقراطية والدفاع عنها في جميع أنحاء العالم. تم تأسيسها رسميا في نيويورك عام 1941 لتعزيز المشاركة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية ومكافحة الفاشية".