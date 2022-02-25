تركيا تؤكد طلب أوكرانيا من أنقرة تقييد حركة السفن الروسية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل

وكالات -

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قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده يمكنها إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية، ولكن رغم ذلك تملك روسيا الحق في استخدامها لعودة أسطولها إلى القاعدة.وأضاف الوزير التركي: "أرسلت أوكرانيا لنا طلبا رسميا بخصوص إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام عبور السفن الحربية الروسية، لكن أحكام اتفاقية مونترو شديدة الوضوح والدقة. وحتى اليوم، نفذت تركيا اتفاقية مونترو دون تردد. في الحرب التي لا تشارك تركيا فيها، يمكن اتخاذ إجراءات ضد الدول المشاركة فيها. قد تقيد تركيا مرور السفن الحربية عبر المضيق. لكن اتفاقية مونترو تنص على أن سفن الدول المشاركة في الحرب يمكنها أن تعود إلى قواعدها، ويجب السماح بذلك لها".وشنت روسيا هجوما برا وجوا وبحرا، الخميس، وذلك بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتن عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.وفرّ ما يقدر بنحو 100 ألف شخص بينما هزت الانفجارات وإطلاق النار المدن الرئيسية الأوكرانية، ووردت أنباء عن مقتل العشرات.وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، الجمعة، بتجدد القصف الروسي لمدرج مطار كييف الدولي.