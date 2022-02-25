قراصنة أنونيموس يعلنون "الحرب الإلكترونية" على روسيا

وكالات -

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أعلنت مجموعة القراصنة الإلكترونيين أنونيموس الحرب الإلكترونية على روسيا، وأكدت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف المواقع الإلكترونية لشبكة قنوات RT التلفزيونية الروسية.وقالت المجموعة في بيان على "تويتر": "مجموعة أنونيموس تعلن الحرب رسميا على روسيا"، وأضاف القراصنة هاشتاغ #Ukraine إلى منشوراتهم.وأعلنت شبكة قنوات روسيا اليوم RT تعرض مواقعها الإلكترونية لهجمات حجب الخدمات، وأن معظم مصادر الهجمات كانت في الولايات المتحدة.وحسب التقارير، فإن "الهجمات بدأت بعد ظهر يوم الخميس، ولا تزال مستمرة".وأضافت: "حوالي 27% من المصادر التي يتم تنفيذ هجمات DDoS منها تقع في الولايات المتحدة".