قراصنة أنونيموس يعلنون "الحرب الإلكترونية" على روسيا


Publié le Vendredi 25 Février 2022 - 06:09 قراءة: 0 د, 26 ث
      
وكالات - أعلنت مجموعة القراصنة الإلكترونيين أنونيموس الحرب الإلكترونية على روسيا، وأكدت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف المواقع الإلكترونية لشبكة قنوات RT التلفزيونية الروسية.

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وقالت المجموعة في بيان على "تويتر": "مجموعة أنونيموس تعلن الحرب رسميا على روسيا"، وأضاف القراصنة هاشتاغ #Ukraine إلى منشوراتهم.

وأعلنت شبكة قنوات روسيا اليوم RT تعرض مواقعها الإلكترونية لهجمات حجب الخدمات، وأن معظم مصادر الهجمات كانت في الولايات المتحدة.
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وحسب التقارير، فإن "الهجمات بدأت بعد ظهر يوم الخميس، ولا تزال مستمرة".

وأضافت: "حوالي 27% من المصادر التي يتم تنفيذ هجمات DDoS منها تقع في الولايات المتحدة".

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