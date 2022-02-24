"نيوزويك" نقلا عن مسؤولين أمريكيين: كييف ستسقط خلال 96 ساعة


Publié le Jeudi 24 Février 2022 - 19:10 قراءة: 0 د, 41 ث
      
وكالات - نقلت "نيوزويك" عن 3 مسؤولين أمريكيين أن العاصمة الأوكرانية كييف ستسقط خلال الأيام القادمة، وبعدها سيتم تحييد القدرات الدفاعية الأوكرانية بشكل كبير.

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وقال المسؤولون الذين اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم حسب الصحيفة الأمريكية، إن القوات الروسية ستحاصر القوات الأوكرانية وستجبرها على الاستسلام خلال 96 ساعة ومن ثم سيضعف ذلك قدرة كييف على المواجهة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم عن إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس جنوب شرق أوكرانيا.
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وقال الرئيس الروسي: "يتطلب الوضع منا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية... لجأت جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة. ووفقا للمادة 51 الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد الروسي، وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادق عليها البرلمان الروسي للدعم المتبادل مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت إطلاق عملية عسكرية خاصة" لحماية دونباس.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، وأن موسكو ستسعى لنزع سلاحها.

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