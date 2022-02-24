زيلينسكي: القوات الروسية تسعى للسيطرة على محطة "تشرنوبل" النووية


Publié le Jeudi 24 Février 2022 - 16:53 قراءة: 0 د, 28 ث
      
وكالات - أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القوات الروسية تسعى للسيطرة على محطة "تشرنوبل" النووية، معتبرا ذلك "إعلان حرب على أوروبا برمتها".

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وكتب على "تويتر": "قوات الاحتلال الروسية تحاول السيطرة على محطة تشرنوبل.. المدافعون عنها يضحون بأرواحهم حتى لا تتكرر مأساة عام 1986".

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وأضاف: "هذا إعلان حرب على أوروبا برمتها".

من جهته، أعلن مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنطون غيراشتشينكو أن "ثمة معارك دائرة قرب موقع "تشيرنوبل" حيث دخلت القوات الروسية من أراضي بيلاروس.

وكتب على "تيليغرام": "قوات الاحتلال دخلت من بيلاروس إلى منطقة محطة "تشيرنوبل". عناصر الحرس الوطني الذين يحمون المنشأة، يتصدون بمقاومة شديدة".



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