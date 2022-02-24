زيلينسكي: القوات الروسية تسعى للسيطرة على محطة "تشرنوبل" النووية

وكالات -

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وكتب على "تويتر": "قوات الاحتلال الروسية تحاول السيطرة على محطة تشرنوبل.. المدافعون عنها يضحون بأرواحهم حتى لا تتكرر مأساة عام 1986".وأضاف: "هذا إعلان حرب على أوروبا برمتها".من جهته، أعلن مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنطون غيراشتشينكو أن "ثمة معارك دائرة قرب موقع "تشيرنوبل" حيث دخلت القوات الروسية من أراضي بيلاروس.وكتب على "تيليغرام": "قوات الاحتلال دخلت من بيلاروس إلى منطقة محطة "تشيرنوبل". عناصر الحرس الوطني الذين يحمون المنشأة، يتصدون بمقاومة شديدة".