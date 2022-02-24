وزير الخارجية القطري يجري اتصالين هاتفيين مع نظيريه الروسي والأوكراني

وكالات - أفادت وزارة الخارجية القطرية مساء يوم الخميس بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أجرى اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا.



