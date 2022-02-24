وكالات - أفادت وزارة الخارجية القطرية مساء يوم الخميس بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أجرى اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا.
وزير الخارجية القطري يجري اتصالين هاتفيين مع نظيريه الروسي والأوكراني
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